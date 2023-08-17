¿Quién lleva a cabo el proyecto?

Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora de transporte, es la propietaria del proyecto. Esto es financiado por el Estado y la Región de Île-de-France a través del Contrato de Plan Estado-Región, y por el Departamento de Val-de-Marne mediante el Contrato Especial Región-Departamento. El departamento de Essonne también interviene de diversas maneras, como relevo para el bloque municipal y contribuyente financiero, y el Establecimiento Territorial Público de Gran Or Seine Bièvre (GOSB), que interviene en el ámbito del desarrollo territorial. Por último, también participan en el proyecto los actores locales implicados en la ruta del TCSP Sénia-Orly. Estos son los municipios de Orly, Thiais, Rungis y Paray-Vieille-Poste y otros socios (el centro de desarrollo público (EPA) Orly Rungis – Seine Amont (ORSA), Aéroports de Paris (ADP), la RATP, la Société du Grand Paris (SGP), SNCF Network). Emiten opiniones y supervisan el progreso del proyecto.