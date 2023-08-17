¿Presenta el proyecto algún riesgo medioambiental?

La autoridad medioambiental concluyó que no era necesario realizar una evaluación de impacto ambiental, ya que el proyecto no tenía un impacto significativo en la salud ni en el medio ambiente en su contexto. De hecho, los inventarios de fauna y flora no revelaron ningún problema particular en el área de estudio del proyecto. No está situada cerca de un curso de agua (no hay riesgo de inundación), ni cerca de humedales que pueda afectar. En cuanto a los riesgos naturales y tecnológicos, las apuestas son moderadas y no tienen un impacto directo en la viabilidad del proyecto. Además, el proyecto será una oportunidad para transformar los espacios cruzados mediante la plantación de árboles y la creación de valles vegetados, lo que permitirá combatir el efecto isla de calor urbana y recoger agua de lluvia para infiltrarla en el suelo. Además, el TCSP Sénia-Orly ayudará a mejorar la calidad del aire, gracias al cambio modal del automóvil al transporte público.