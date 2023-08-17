Ampliación de la línea de autobús 393Sénia > Orly
¿Por qué hacer circular el autobús Sénia-Orly en un carril compartido con el tranvía T7? ¿Realmente pueden conducir por el mismo carril sin riesgo de accidentes?
La agrupación de andenes permite reducir la superficie utilizada en el transporte público en el sector de Cœur d'Orly y una muy buena intermodalidad entre estos dos modos estructurados para Val-de-Marne y Essonne. Se han realizado estudios para estudiar la viabilidad de dicha agrupación, siguiendo el ejemplo de Grenoble o Tours, y se han tomado medidas desde la construcción del tranvía para permitir compartir el andén. En los enlaces de acceso al emplazamiento compartido, se dará prioridad al tranvía, y las paradas de autobús se situarán aguas arriba de las paradas para permitir que pueda parar en la estación incluso si hay un autobús presente.