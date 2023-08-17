¿Por qué crear un sitio dedicado entre el parque empresarial de Sénia y el aeropuerto de Orly?

El proyecto del sitio dedicado cumple 3 objetivos principales. El primer objetivo es apoyar el desarrollo del territorio, y en particular del área de Sénia-Orly: de hecho, en el territorio se están desarrollando ZAC. Como resultado, se crearán viviendas y debe estar servida por una línea de transporte público eficiente que los conecte con los principales centros de intercambio de la zona (estaciones Grand Paris Express, estaciones RER C y el aeropuerto de Orly, que también es un importante centro de empleo). El segundo objetivo es mejorar el servicio hasta el andén del aeropuerto de Orly (Cœur d'Orly) desde los sectores orientales del Val-de-Marne (ya que el TCSP Sénia-Orly es la extensión de la línea de autobús 393 que actualmente circula entre Sucy-Bonneuil y Thiais) y, finalmente, el tercer objetivo es crear un nuevo servicio a partir del actual emplazamiento dedicado Thiais-Pompadour-Sucy Bonneuil en relación con los modos de estructuración (futura línea 14 sur, futura línea 18).