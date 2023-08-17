¿Cuál es la ruta del autobús Sénia-Orly?

Con una longitud total de unos 12,5 km, el autobús Sénia-Orly dará servicio a 9 estaciones, conectando Thiais con Paray-Vieille-Poste. De norte a sur, el autobús Sénia-Orly cruzará Thiais, Rungis, Orly y Paray-Vieille-Poste. Finalmente, conecta las distintas terminales del aeropuerto de Orly, formando un circuito de tráfico sin señalizar. El proyecto se desarrollará en 2 fases potenciales a nivel de Pont de Rungis. Al finalizar los estudios preliminares y la consulta, se eligió una ruta. En el centro comercial de Thiais-village se ha elegido la variante Allée Royale y, en la Avenue de l'Union, compartida con el andén del tranvía T7 existente, parece ser la ruta más legible, intermodal y directa hacia el aeropuerto de Orly. También es una solución óptima para facilitar las conexiones, especialmente para personas con movilidad reducida. Como parte de un tejido industrial y urbano cambiante, que se espera que se dense, el autobús Sénia-Orly servirá a los numerosos hogares, oficinas e instalaciones existentes y futuros.