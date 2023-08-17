¿Cuál será el impacto del proyecto en el tráfico por carretera?

La capacidad de los ejes de tráfico ha sido definida para garantizar un tráfico vial fluido en los municipios que atraviesa la TCSP Sénia-Orly, incluso en caso de reducción del número de carriles en ciertos sectores. Reducir el número de carriles por dirección, cuando el tráfico lo permite, es una de las palancas de acción para un desarrollo pacífico de los barrios. Esto permite crear "bulevares urbanos" en carreteras que antes eran muy orientadas a la carretera. Los estudios de impacto del lugar dedicado por el que circulará el autobús en el tráfico indican que su impacto en el tráfico vial será limitado. El sector "Cœur d'Orly" podría ser objeto de un fuerte aumento del tráfico en relación con el desarrollo de un nuevo distrito empresarial. En caso de ampliación de este último, se ha calculado que el BRT representaría solo entre el 5 y el 10% de la capacidad adicional utilizada de los enlaces.