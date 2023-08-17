¿Cuáles serán las instalaciones para ciclismo?

El proyecto TCSP Sénia-Orly ofrecerá instalaciones ciclistas continuas a lo largo de la ruta TCSP. Actualmente, las instalaciones para ciclismo son muy escasas y discontinuas en la zona. Así, el proyecto TCSP Sénia-Orly contribuye a mejorar la cobertura del territorio en términos de infraestructuras para modos blandos, fomentando así su uso. El desarrollo de bicicletas llevado a cabo como parte del proyecto proporcionará un enlace estructural, directo y continuo desde el cruce de la Resistencia hasta la plataforma del aeropuerto. La realización de estos desarrollos y las ofertas de aparcamiento previstas en la derecha de las estaciones (12 plazas para bicicletas por estación, es decir, 6 arcos) y los centros de intercambio (taquillas seguras de varias decenas de plazas y arcos) harán posible desarrollar el ciclismo en el territorio, que actualmente no existe