¿Cuáles son los principales desarrollos que se avecinan en esta área?

El trazado de la TCSP Sénia-Orly forma parte del parque empresarial Sénia, actualmente una zona industrial y un parque empresarial situado entre el aeropuerto de Orly, el aeropuerto de Rungis y la A86. Esta zona alberga varios programas urbanos y de reurbanización, entre ellos:

El proyecto Chemin des Carrières ZAC, liderado por la EPA ORSA, tiene un fuerte dominio en vivienda para satisfacer las necesidades residenciales de la ciudad de Orly e integra los servicios e instalaciones necesarios para las necesidades de los nuevos residentes. El ZAC Chemin des Carrières está en la intersección con el proyecto de autobuses a nivel de la rue du Bas Marin.

El proyecto de desarrollo Parcs en Scène, previsto para 2027. El proyecto se encuentra al norte de la Rue des Quinze Arpents, donde funcionará el TCSP.

El proyecto intermunicipal ZAC de Sénia, previsto para 2027. Esta es una de las operaciones de remodelación del Sénia llevadas a cabo por la EPA ORSA. Cubre un perímetro de 57 hectáreas situado en los municipios de Thiais y Orly. El futuro TCSP pasará por una carretera creada como parte del proyecto ZAC, que también contempla la recalificación de la rue des Quinze Arpents.

El proyecto Cœur d'Orly, una operación para desarrollar un centro terciario que se extiende por más de 130 hectáreas, en la plataforma del aeropuerto de Orly. Se planea crear 40.000 empleos a largo plazo. Se lleva a cabo bajo la gestión de proyectos de Aéroports de Paris (ADP).