¿Las estaciones tienen acceso PRM?

El acceso a la planta baja tendrá que adaptarse para facilitar el acceso a todos (dependiendo de la topografía del recinto y la viabilidad técnica).

Por otro lado, las estaciones de una sola planta no están equipadas con ascensores, por lo que las plantas no cumplen con los estándares PRM. Si se va a instalar un espacio abierto al público en la planta superior, se debe ofrecer el mismo servicio en la planta baja para que sea accesible a todos los usuarios.