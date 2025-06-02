¿Cómo se seleccionan los proyectos?

Todos los criterios de selección asociados a esta convocatoria de proyectos están definidos en el reglamento de consulta. Para optimizar tus posibilidades de obtener las instalaciones de la estación que elijas, debes cumplir en tu solicitud los siguientes criterios:

Contribuciones al territorio y compromiso con el medio ambiente;

Oferta de entretenimiento y presencia en la emisora;

Capacidad para interesar a los pasajeros en la red de transporte público de Île-de-France;

Realismo del proyecto en la fase de diseño y operación;

Solidez del modelo de negocio a largo plazo del Proyecto;

Compromiso del candidato.