Convocatoria para proyectosGares de demain
¿Cuáles son los diferentes pasos que no hay que perder?
Actualizado el
Debe presentar su solicitud en el periodo del 3 de junio al 30 de septiembre de 2025. Luego, tu proyecto será estudiado por un jurado que, si es necesario, podrá invitarte a una entrevista para hacerte más preguntas. Luego, a mediados de diciembre de 2025, sabrás si tu proyecto ha sido seleccionado y en qué estación.
Una vez finalizadas estas fases de consulta e instrucción, el trabajo podrá realizarse durante el año 2026, y podrás obtener las llaves de tu local a partir de 2027 para firmar tu acuerdo de ocupación temporal y llevar a cabo (a tu costa) el diseño de interiores.