Convocatoria para proyectosGares de demain
¿Por qué tengo que esperar hasta 2027 para que me entreguen las llaves de mi inmueble?
Recibirás las llaves de tus instalaciones, si eres el ganador de esta convocatoria de proyectos, a partir de 2027. De hecho, son necesarios varios pasos regulatorios y técnicos antes de entregarte las instalaciones listas para ser instaladas.
Como los edificios han estado desocupados durante un tiempo, las instalaciones requieren la retirada de plomo y amianto antes de proceder con los trabajos estructurales (aislamiento, actualización a estándares PRM, etc.) y las conexiones de agua y electricidad. Además, también es necesario tener en cuenta los retrasos en la solicitud de autorización (permiso de construcción, autorización ABF, etc.).