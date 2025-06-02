¿Cuáles son los criterios para seleccionar emisoras en la convocatoria de proyectos?

Las 60 estaciones de la convocatoria de proyectos, cuya lista está disponible tanto en la pestaña de Procedimiento de Solicitud como en la pestaña de Documentos para descargar, fueron seleccionadas según tres criterios muy específicos:

Estas son estaciones situadas en los suburbios de Île-de-France;

Estas son estaciones con un flujo de menos de 2.500 pasajeros diarios y, por tanto, sin una presencia humana fija;

Estas son estaciones con edificios de pasajeros que pueden utilizarse para una nueva oferta de servicio.