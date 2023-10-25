¡Descubre el boletín número 1!

Desde la consulta preliminar de enero-febrero de 2023 y su evaluación en el verano de 2023, el proyecto para remodelar el cúmulo Le Bourget-Drancy ha continuado.

El 28 de junio de 2023, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités aprobó los resultados de la consulta y la continuación de los estudios del proyecto basándose en las lecciones aprendidas de la consulta:

Para profundizar, en relación con el territorio, el escenario preferencial sobre la posición de la instalación de aparcamiento y viaje en el centro del triángulo ferroviario;

Refinar las instalaciones para los modos de transporte activos y para personas con movilidad reducida o discapacidades.

De los dos escenarios para la ubicación del park-and-ride presentados durante la consulta, el primero, con el aparcamiento en el corazón del triángulo ferroviario, recibió la mayoría de las preferencias. A la luz de las lecciones aprendidas en la consulta, Île-de-France Mobilités continuará los estudios sobre el proyecto seleccionado. Esto profundizará el escenario del Park & Ride en el centro del triángulo ferroviario, con acceso claro, seguro y equilibrado para cada modo de transporte.