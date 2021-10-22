Del 23 de enero al 27 de febrero de 2023, Île-de-France Mobilités organizó una consulta preliminar* sobre el proyecto de remodelación de la estación Le Bourget-Drancy. Se ha invitado a todos los residentes locales, usuarios de la estación, comerciantes, asociaciones y comunidades

Pudiste expresarte sobre el proyecto y compartir tus comentarios durante la consulta, dejando un aviso en este sitio, devolviendo el cupón T distribuido en buzones y durante las reuniones o en las 4 ocasiones de intercambios con Île-de-France Mobilités (2 reuniones en la estación, 1 caminata con comentarios, 1 reunión pública).

En total, se recibieron casi 700 opiniones a través de la página web, el cupón T y durante las distintas reuniones.