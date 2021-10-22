Poste - Estación

ReurbanizaciónPôle Le Bourget-Drancy

Consulta

La consulta anterior

Del 23 de enero al 27 de febrero de 2023, Île-de-France Mobilités organizó una consulta preliminar* sobre el proyecto de remodelación de la estación Le Bourget-Drancy. Se ha invitado a todos los residentes locales, usuarios de la estación, comerciantes, asociaciones y comunidades

Pudiste expresarte sobre el proyecto y compartir tus comentarios durante la consulta, dejando un aviso en este sitio, devolviendo el cupón T distribuido en buzones y durante las reuniones o en las 4 ocasiones de intercambios con Île-de-France Mobilités (2 reuniones en la estación, 1 caminata con comentarios, 1 reunión pública).

En total, se recibieron casi 700 opiniones a través de la página web, el cupón T y durante las distintas reuniones.

Imagen que contiene el folleto de consulta, los participantes en la caminata guiada por el lugar el 11 de febrero de 2023 y el equipo de Île-de-France Mobilités

Después de la consulta, ¿cuáles son los siguientes pasos?

En las próximas semanas tras el final de la consulta, el equipo del proyecto tomará nota de todas estas contribuciones, las analizará y elaborará lecciones y directrices para futuros estudios. Todo esto será transcrito en un documento llamado "informe de consulta", que será aprobado por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités.

Al final de este proceso (para finales de la primera mitad de 2023), los resultados de la consulta se harán públicos y estarán disponibles en este sitio web.

Imagen que muestra a un miembro del equipo Île-de-France Mobilités intercambiando con el público durante la reunión de pasajeros en la estación de Le Bourget
