Descubre el proyecto

ReurbanizaciónPôle Le Bourget-Drancy

Desarrollos propuestos

Mapas de escenario para la remodelación del centro de la estación Le Bourget-Drancy

Mapas que muestran los dos escenarios previstos para el proyecto de remodelación de la estación Le Bourget-Drancy, al nivel de la actual estación de Le Bourget. La estación da servicio al RER B, al T11 Express, a las líneas de autobús y, al futuro, a las nuevas líneas de metro 16 y 17. Los mapas muestran los avances para mejorar la accesibilidad de la estación para peatones, PRM y usuarios de autobús, así como para reforzar el acceso a la estación para los conductores.

El proyecto contempla varios desarrollos para mejorar la accesibilidad de la estación a todos los usuarios de Drancy, sean quienes sean, peatones, usuarios de PRM, autobuses o conductores que continúen su trayecto en transporte público:

Accesibilidad

un camino desde la estación de la rue de la en Drancy para cruzar las vías del tren y llegar a la Place de la Grande Ceinture

Ampliación de un nuevo puente peatonal

accesible para los pasajeros que cruzan las vías del RER B y llegan a la estación desde la Place de la Grande Ceinture en Drancy

Reubicación del terminal de la línea de autobús 146

al sur de la estación, rue de la Station

Creación de 1.170 plazas de aparcamiento para bicicletas

a ambos lados de las vías del tren, Place de la Grande Ceinture en Drancy, en las inmediaciones de las entradas al RER B y luego a la M16 y 17 en Le Bourget

Creación de una nueva vía de acceso

pasando por debajo de las vías del tren (mercancías) para todos los modos entre la rue des cheminots y la Place de la Grande Cénture (conductores, peatones y ciclistas)

Por último, el proyecto contempla la creación de un park-and-ride (P+R) con 300 plazas, destinado a los conductores que acuden al transporte público.

Se proponen dos escenarios para la creación de este aparcamiento y recorrido:

Escenario 1

Aparcamiento y viaje de tres plantas en el triángulo ferroviario de la Place de la Grande Ceinture

Escenario 1: aparcamiento y viaje de tres plantas en el triángulo ferroviario de la Place de la Grande Ceinture

Escenario 2

Un aparcamiento subterráneo de dos plantas con la reconstrucción del estadio en superficie, lo que daría paso a un proyecto inmobiliario definido por la ciudad de Drancy en el triángulo ferroviario

Escenario 2: aparcamiento subterráneo de dos plantas con la reconstrucción del estadio en superficie, lo que daría paso a un proyecto inmobiliario definido por la ciudad de Drancy en el triángulo ferroviario

Un proyecto resultado de estudios iniciales con otros escenarios estudiados

Los desarrollos propuestos para consulta son el resultado del trabajo colaborativo con todas las autoridades locales y socios implicados: el Estado, la región de Île-de-France, el Establecimiento Público Territorial de Terres d'Envol, el departamento de Seine-Saint-Denis, las ciudades de Drancy, Le Bourget, La Courneuve, así como la SNCF y la SGP.

En el transcurso de este trabajo, se estudiaron varios escenarios de desarrollo y algunos fueron descartados. Puedes descubrirlos en detalle en el DOCP p.41-42, 43-44 y 45-46 o brevemente haciendo clic abajo.

Para más detalles sobre el proyecto y todos los escenarios estudiados, consulte el Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP):

Dossier de objetivos y principales características del proyecto del clúster Le Bourget-Drancy

