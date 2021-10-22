No seleccionados escenarios de reurbanización

¿Por qué se han descartado estos escenarios?

Estos escenarios 1 y 2 no se mantuvieron porque no permiten ofrecer intermodalidad de calidad a peatones y ciclistas. Además, no garantizan un acceso más fácil al triángulo ferroviario, ni una mejora en la accesibilidad del centro de la estación para la gente de Drancy.

Como resultado, se han conservado para consulta los escenarios 1 variante y variante 2 del DOCP (dossier de objetivos y características principales), y han sido renombrados como escenarios 1 y 2.