No seleccionados escenarios de reurbanización

Escenario 1 (no conservado)
El Escenario 1 consiste en instalar un aparcamiento y viaje en el triángulo ferroviario, al sur de las vías del RER B, accesible desde la Place de la Grande Ceinture y desde un acceso desde la rue des Cheminots. Este acceso requiere la creación de una estructura de estructura de vía reducida (altura de 2,80 metros), bajo las vías del tren.
- También contempla el desarrollo de un patio delantero en el triángulo ferroviario que conduce al paso subterráneo existente mediante una rampa accesible para personas con movilidad reducida. Este patio de delantera da acceso a la pasarela peatonal extendida del RER B y permite aparcamiento para bicicletas.
- En este escenario, la Place de la Grande Ceinture se organiza como una zona de baja velocidad (20 km/h), accesible para peatones, ciclistas y conductores.
- El acceso al paso subterráneo en la Rue de la Station se remodela para ser accesible a personas con movilidad reducida, y la acera se ensancha más. Una nueva parada para el autobús 146 y posiblemente el autobús 703 se encuentra en la intersección de la rue de la Station y la rue des Colibris.