Poste - Estación

ReurbanizaciónPôle Le Bourget-Drancy

No seleccionados escenarios de reurbanización

Se consideraron cuatro escenarios para la remodelación de la estación Le Bourget-Drancy: escenario 1 (no seleccionado) y escenario 1 con variante, escenario 2 (no seleccionado) y escenario 2 con variante. Al final, se eligieron los escenarios 1 variante y 2 variantes. A continuación encontrarás los detalles de los ajustes en los escenarios no conservados.

Escenario 1 (no conservado)

El Escenario 1 consiste en instalar un aparcamiento y viaje en el triángulo ferroviario, al sur de las vías del RER B, accesible desde la Place de la Grande Ceinture y desde un acceso desde la rue des Cheminots. Este acceso requiere la creación de una estructura de estructura de vía reducida (altura de 2,80 metros), bajo las vías del tren.

  • También contempla el desarrollo de un patio delantero en el triángulo ferroviario que conduce al paso subterráneo existente mediante una rampa accesible para personas con movilidad reducida. Este patio de delantera da acceso a la pasarela peatonal extendida del RER B y permite aparcamiento para bicicletas.
  • En este escenario, la Place de la Grande Ceinture se organiza como una zona de baja velocidad (20 km/h), accesible para peatones, ciclistas y conductores.
  • El acceso al paso subterráneo en la Rue de la Station se remodela para ser accesible a personas con movilidad reducida, y la acera se ensancha más. Una nueva parada para el autobús 146 y posiblemente el autobús 703 se encuentra en la intersección de la rue de la Station y la rue des Colibris.
Imagen decorativa
Escenario 2 (no conservado)

El Escenario 2 propone ampliar la nueva pasarela peatonal del RER B hasta la Rue de la Station, ofreciendo así acceso directo desde Drancy al centro de la estación, accesible mediante una rampa construida en la salida del paso subterráneo existente.

  • En este escenario, el triángulo ferroviario alberga 600 plazas de aparcamiento para bicicletas, accesibles desde la Place de la Grande Ceinture.
  • En este escenario se contempla un programa de 1.500 a 2.000 m² en el triángulo ferroviario.
  • El parque subterráneo de dos plantas está construido bajo el campo de fútbol en la Rue de la Station.
Imagen decorativa
¿Por qué se han descartado estos escenarios?

Estos escenarios 1 y 2 no se mantuvieron porque no permiten ofrecer intermodalidad de calidad a peatones y ciclistas. Además, no garantizan un acceso más fácil al triángulo ferroviario, ni una mejora en la accesibilidad del centro de la estación para la gente de Drancy.

Como resultado, se han conservado para consulta los escenarios 1 variante y variante 2 del DOCP (dossier de objetivos y características principales), y han sido renombrados como escenarios 1 y 2.

Imagen decorativa