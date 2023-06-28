ReurbanizaciónPôle Le Bourget-Drancy

En la confluencia de los municipios de Le Bourget, Drancy y La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, la estación Le Bourget verá su asistencia más que duplicarse con la llegada de las futuras líneas de metro 16 y 17 y numerosos proyectos de desarrollo en la zona. El proyecto apoya la aparición de la estación Le Bourget-Drancy como un centro de intercambio multimodal (PEM) a escala metropolitana. Esto facilitará el desplazamiento de todos los usuarios entre Drancy y la estación —ya sean peatones, personas con movilidad reducida, ciclistas o conductores— para que puedan unirse a las líneas RER B, T11 Express, M16, M17 y las 8 líneas de autobús.