ReurbanizaciónPôle Le Bourget-Drancy

En la confluencia de los municipios de Le Bourget, Drancy y La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, la estación Le Bourget verá su asistencia más que duplicarse con la llegada de las futuras líneas de metro 16 y 17 y numerosos proyectos de desarrollo en la zona. El proyecto apoya la aparición de la estación Le Bourget-Drancy como un centro de intercambio multimodal (PEM) a escala metropolitana. Esto facilitará el desplazamiento de todos los usuarios entre Drancy y la estación —ya sean peatones, personas con movilidad reducida, ciclistas o conductores— para que puedan unirse a las líneas RER B, T11 Express, M16, M17 y las 8 líneas de autobús.

Estado
Región de Île-de-France
Établissement Public Territorial Paris Terres d'Envol
Ciudad de Drancy
Ciudad de Le Bourget
SNCF
Île-de-France Mobilités

55 000Viajeros

para 2030

30%

de usuarios de la estación del sur en 2030

3Modos de transporte público

hoy en día: RER B, tranvía-tren T11 y 8 líneas de autobús

2Líneas adicionales de metro

Para 2027: con la puesta en marcha de las líneas de metro 16 y 17

  1. 2022
    Estudios Preliminares (PCDO)
  2. 23 de enero - 27 de febrero de 2023
    Consulta previa
  3. 28 de junio de 2023
    Aprobación del informe de la consulta preliminar
  4. Hoy
    Aproximadamente 2 años
    Estudios preliminares y preliminares (esquemáticos)
  5. 3 a 5 años
    Estudios detallados (pre-diseño y estudios de proyecto)
  6. De 3 a 4 años
    Obra