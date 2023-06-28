ReurbanizaciónPôle Le Bourget-Drancy

En la confluencia de los municipios de Le Bourget, Drancy y La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, la estación Le Bourget verá su asistencia más que duplicarse con la llegada de las futuras líneas de metro 16 y 17 y numerosos proyectos de desarrollo en la zona. El proyecto apoya la aparición de la estación Le Bourget-Drancy como un centro de intercambio multimodal (PEM) a escala metropolitana. Esto facilitará el desplazamiento de todos los usuarios entre Drancy y la estación —ya sean peatones, personas con movilidad reducida, ciclistas o conductores— para que puedan unirse a las líneas RER B, T11 Express, M16, M17 y las 8 líneas de autobús.
Escenarios de reurbanización
Cifras clave
55 000Viajeros
30%
3Modos de transporte público
2Líneas adicionales de metro
Calendario
- 2022Estudios Preliminares (PCDO)
- 23 de enero - 27 de febrero de 2023Consulta previa
- 28 de junio de 2023Aprobación del informe de la consulta preliminar
- HoyAproximadamente 2 añosEstudios preliminares y preliminares (esquemáticos)
- 3 a 5 añosEstudios detallados (pre-diseño y estudios de proyecto)
- De 3 a 4 añosObra