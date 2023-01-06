Un repaso a la reunión del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités del 7 de diciembre de 2022

El 7 de diciembre de 2022, la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités aprobó el Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP) para el proyecto de remodelación del centro de la estación Le Bourget-Drancy, así como los términos y condiciones de la consulta preliminar que permitirá al público (residentes locales, usuarios, asociaciones, autoridades locales) expresar su opinión sobre el proyecto.