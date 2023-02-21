¡Últimos días para dar vuestra opinión sobre el proyecto!

¿Eres residente de Drancy? ¿Du Bourget? ¿De la Courneuve? ¿Y usáis la estación de Le Bourget?

Da tu opinión sobre los desarrollos propuestos hasta el 27 de febrero de 2023 inclusive:

En el formulario online

O devolviendo tu cupón de T (en el folleto recibido en tu buzón)

¿Qué mejoras necesitas para que tus trayectos hacia y desde la estación sean más fáciles? ¿Qué opinas de los desarrollos propuestos? ¿Te facilitarán moverte? De los dos escenarios propuestos para la ubicación del park-and-ride, ¿cuál prefieres?

Tu opinión es importante, enriquecerá el proyecto para que se ajuste mejor a tus expectativas y necesidades.