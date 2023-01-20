Comienza la consulta: ¡participa en las reuniones con el equipo de Île-de-France Mobilités!

La consulta sobre el proyecto de remodelación de la estación de tren Le Bourget-Drancy comenzó el lunes 23 de enero de 2023.

El equipo del proyecto Île-de-France Mobilités espera verle en la estación Le Bourget el lunes 30 de enero, de 17:30 a 19:30, y el jueves 9 de febrero, de 7:30 a 9:30. Nuestro equipo estará a tu disposición para presentarte los detalles del proyecto, responder a tus preguntas y recopilar tu opinión.

Se programan otros datos y horarios de intercambio con el equipo del proyecto:

La caminata guiada del proyecto: sábado 11 de febrero, de 10:00 a 12:00, con inscripción dentro del límite de plazas disponibles: inscribítate en la caminata

La reunión informativa pública: jueves 16 de febrero, de 19:00 a 21:00, en el Espace culturel du Parc - 120 rue Sadi Carnot, 93700 Drancy.

Durante la consulta, tienes la oportunidad de dar tu opinión.