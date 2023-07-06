¡El informe de la consulta preliminar del proyecto del clúster Le Bourget-Drancy está disponible!

El 28 de junio de 2023, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités aprobó los resultados de la consulta, las lecciones aprendidas y las orientaciones adoptadas para la continuación del proyecto de remodelación del clúster Le Bourget-Drancy.

Se recogieron un total de 926 contribuciones durante la consulta del 23 de enero al 27 de febrero de 2023, a través de las diversas modalidades implementadas (página web del proyecto, cupones T adjuntos a folletos, reuniones públicas, reuniones locales, paseos, etc.).

La consulta confirmó un apoyo significativo al proyecto, especialmente por parte de la gente de Drancy y la ciudad de Drancy, con preferencia por el escenario 1 de establecer la instalación de aparcamiento y viaje en el corazón del triángulo ferroviario.

Île-de-France Mobilités ha decidido continuar el proyecto y lanzar los estudios preliminares integrando los puntos de atención surgidos de la consulta, en particular profundizando:

"Escenario 1", con la instalación Park & Ride de 300 plazas en el centro del triángulo ferroviario, con vistas a la claridad, seguridad y un equilibrio óptimo de funcionalidades;

Caminos PRM, acceso al centro de la estación para bicicletas, el nuevo acceso vial bajo las vías de mercancías para minimizar conflictos de uso;

Île-de-France Mobilités agradece a los numerosos residentes de Île-de-France su participación, lo que enriquecerá la próxima fase de estudio. Île-de-France Mobilités está comprometida a continuar el trabajo de colaboración llevado a cabo con las autoridades locales, que han participado en la construcción del proyecto desde su inicio.

Encuentra los documentos de la consulta: