Nueva fecha para la reunión en la estación de Le Bourget: ven a hablar con el equipo de Île-de-France Mobilités

Debido a un movimiento de huelga, la reunión en la estación de Le Bourget prevista para el martes 7 de febrero queda pospuesta.

Ven a conocer al equipo del proyecto Île-de-France Mobilités para conocer más sobre el proyecto, hacer tus preguntas y dar tu opinión:

Jueves, 9 de febrero

De 7:30 a.m. a 9:30 a.m.

En la estación de Le Bourget

La caminata guiada por el lugar del proyecto tendrá lugar tal y como estaba inicialmente previsto, el sábado 11 de febrero de 10:00 a 12:00.

Hasta el 27 de febrero inclusive, puedes dar tu opinión sobre el proyecto.