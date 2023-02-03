Nueva fecha para la reunión en la estación de Le Bourget: ven a hablar con el equipo de Île-de-France Mobilités
Publicado el
Debido a un movimiento de huelga, la reunión en la estación de Le Bourget prevista para el martes 7 de febrero queda pospuesta.
Ven a conocer al equipo del proyecto Île-de-France Mobilités para conocer más sobre el proyecto, hacer tus preguntas y dar tu opinión:
Jueves, 9 de febrero
De 7:30 a.m. a 9:30 a.m.
En la estación de Le Bourget
La caminata guiada por el lugar del proyecto tendrá lugar tal y como estaba inicialmente previsto, el sábado 11 de febrero de 10:00 a 12:00.
Hasta el 27 de febrero inclusive, puedes dar tu opinión sobre el proyecto.