¡Fin de la consulta sobre el proyecto para remodelar el centro de la estación Le Bourget-Drancy!

En total, se recibieron cerca de 700 opiniones entre el 23 de enero y el 27 de febrero de 2023, a través de la web del proyecto, el cupón T y durante las diversas reuniones organizadas.

Île-de-France Mobilités y sus socios desean agradecer a todas las personas que participaron en la consulta sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación Le Bourget-Drancy y que se tomaron el tiempo para formular sus opiniones y propuestas.

En las próximas semanas, el equipo del proyecto tomará nota de todas estas contribuciones, las analizará y elaborará lecciones y directrices para futuros estudios. Todo esto será transcrito en un documento llamado "informe de consulta", que será aprobado por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités.

Al final de este proceso (para finales de la primera mitad de 2023), los resultados de la consulta se harán públicos y estarán disponibles en este sitio web.

¿Te gustaría saber más sobre los próximos pasos del proyecto? Consulte el calendario provisional para la remodelación del centro de la estación.

Visita esta página web para mantenerte al día con el avance del proyecto.