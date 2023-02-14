Reunión pública del 16/02: ¡venid en gran número!

La consulta sobre el proyecto de remodelación de la estación de tren Le Bourget-Drancy comenzó el lunes 23 de enero de 2023.

Tras las reuniones con los pasajeros y la caminata guiada, el equipo del proyecto de Île-de-France te invita a la reunión informativa pública.

Ella presentará los detalles del proyecto de remodelación del centro de la estación y responderá a sus preguntas:

Jueves, 16 de febrero

De 19:00 a 21:00.

Espace culturel du Parc - 120 rue Sadi Carnot, 93700 Drancy

También se invitará a los participantes a presentar sus opiniones y contribuciones sobre el proyecto mediante un cuestionario.

La consulta continuará hasta el 27 de febrero inclusive, para dar su opinión sobre los desarrollos propuestos.