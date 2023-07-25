La declaración del proyecto fue aprobada el 12 de julio de 2022
Fecha de publicación: 27 de julio de 2022
Tras la investigación pública celebrada del martes 1 de febrero al miércoles 2 de marzo de 2022, que recibió 140 observaciones, y tras tomar nota del informe de la comisión de investigación publicado el 30 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités se reunió el 12 de julio de 2022 para aprobar el seguimiento del proyecto.
El consejo aprobó la declaración del proyecto junto con las respuestas a las dos recomendaciones emitidas por el Comisionado Investigador.
A continuación, puedes ver:
- El informe del comisionado investigador.
- Las conclusiones y opinión del Comisionado Investigador sobre la compatibilidad de la PLU Melun y las Conclusiones.
- La opinión del Comisionado de Investigación sobre servicios públicos.
- La declaración del proyecto para la remodelación del centro de la estación de Melun.
- El anexo a la declaración del proyecto sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación de Melun.