La declaración del proyecto fue aprobada el 12 de julio de 2022

Fecha de publicación: 27 de julio de 2022

Tras la investigación pública celebrada del martes 1 de febrero al miércoles 2 de marzo de 2022, que recibió 140 observaciones, y tras tomar nota del informe de la comisión de investigación publicado el 30 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités se reunió el 12 de julio de 2022 para aprobar el seguimiento del proyecto.

El consejo aprobó la declaración del proyecto junto con las respuestas a las dos recomendaciones emitidas por el Comisionado Investigador.

A continuación, puedes ver: