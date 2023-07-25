Del 29 de enero al 2 de marzo de 2018, participa en la consulta

Fecha de publicación: 14 de diciembre de 2017

Con más de 43.000 pasajeros diarios, la estación de Melun es un atractivo centro para la región de Île-de-France. Para 2030, el número de pasajeros en el centro de la estación de Melun aumentará más de un 30% debido a la llegada de nuevos proyectos de transporte y al desarrollo urbano en la zona. Sin embargo, la estación-centro de Melun sufre varias dificultades y no satisface las necesidades de viaje actuales ni futuras.

Île-de-France Mobilités y sus socios proponen replantear la disposición y el funcionamiento de la estación para mejorar el desplazamiento diario de los pasajeros dentro y alrededor de la estación.

Hoy en día, este proyecto se presenta al público durante la consulta del 29 de enero al 2 de marzo de 2018.

La consulta es un momento de información e intercambio entre los socios del proyecto y el público, y tiene como objetivo recopilar las opiniones de todos: viajeros, residentes, empleados, asociaciones, etc. para luego enriquecer el proyecto integrando las necesidades y expectativas expresadas de la mejor manera posible.

