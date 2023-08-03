Boletín nº 2: lee nuestra opinión sobre la investigación pública

Fecha de publicación: 30 de marzo de 2023

¡El segundo boletín del proyecto de remodelación de Melun Pole ya está disponible!

Este último revisa la investigación pública celebrada en 2022 que permitió declarar el proyecto como utilidad pública.

Desplazarse dentro de la estación, tráfico por carretera, entorno de vida, seguridad, trabajo: encuentra en este segundo número todas las respuestas a las preguntas planteadas durante la encuesta.

La carta también está disponible en versión impresa en los ayuntamientos de Melun, Dammarie-lès-Lys, La Rochette y en la sede de la Comunidad de Aglomeración Melun Val de Seine.

Descarga la carta nº2