¡El archivo de información está fuera!

Fecha de publicación: 19 de enero de 2022

Del 1 de febrero al 2 de marzo tendrá lugar la investigación pública sobre la remodelación del centro de la estación de tren de Melun, un proyecto destinado a facilitar tus desplazamientos diarios.

Con 45.000 pasajeros al día, la estación de Melun es la más concurrida de Seine-et-Marne. Sin embargo, no satisface las necesidades de viaje.

Con el desarrollo del territorio, se espera un aumento del 30% en el número de pasajeros en la estación de Melun para 2030.

El proyecto consiste en crear un verdadero centro de transbordo accesible adaptado a la evolución urbana del distrito de la estación y la aglomeración: