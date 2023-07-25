Un último momento de intercambio y diálogo constructivo

Fecha de publicación: 14 de febrero de 2018

Ayer, más de cien personas acudieron a Melun para obtener información, hacer sus preguntas y dar su opinión sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación de Melun.

Las conversaciones con el equipo del proyecto permitieron aclarar las diferencias entre los tres escenarios para cruzar las vías del tren y profundizar en el tema de la accesibilidad y los desarrollos alrededor de la estación. Esta última reunión de consulta permitió recopilar muchas opiniones sobre el proyecto. Estas opiniones se incluirán en el balance de la consulta, lo que permitirá alimentar futuros estudios sobre el proyecto.

La consulta sobre el proyecto de desarrollo del centro de la estación de Melun se mantiene hasta el 2 de marzo de 2018. Île-de-France Mobilités invita a todos los interesados en el futuro del centro de la estación de Melun a dar su opinión.