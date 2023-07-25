Intercambios ricos resultantes del recorrido por el taller

Fecha de publicación: 12 de febrero de 2018

Île-de-France Mobilités desea agradecer a los participantes del taller-caminata que tuvo lugar el sábado 10 de febrero. Esta reunión permitió primero a los participantes hacer un diagnóstico del funcionamiento y las características de la estación de Melun (patio de entrada, tráfico de carretera, estaciones de autobuses, etc.).

En una segunda fase, los veinte participantes aproximadamente se reunieron en una sala cercana para trabajar y debatir los desarrollos previstos, así como la posibilidad de los diferentes escenarios para cruzar las vías del tren.

¡Île-de-France Mobilités quiere agradecer a todos los participantes!

El informe estará disponible pronto.