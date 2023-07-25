Continúe proporcionando comentarios hasta el 2 de marzo de 2018
Fecha de publicación: 26 de febrero de 2018
Hasta el 2 de marzo de 2018 se mantiene la consulta sobre el proyecto de desarrollo del centro de la estación de Melun.
Île-de-France Mobilités invita a todos los interesados en el futuro del centro de la estación de Melun a dar su opinión.
Las opiniones expresadas serán tomadas en cuenta en el informe de consulta elaborado y hecho público por Île-de-France Mobilités al final de la consulta.
Para más información, puedes:
- Visita la página dedicada al proyecto
- Descarga el folleto informativo
- Mira el vídeo del proyecto
Para expresarte:
- Envía tu aviso en el formulario de notificación
- Rellena el cupón T, adjunto al folleto informativo, y envíalo por correo (sin coste adicional)