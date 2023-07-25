La Junta Directiva de Île-de-France mobilités se celebró el 14 de abril

Fecha de publicación: 15 de abril de 2021

El miércoles 14 de abril de 2021, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités votó el Esquema del Principio del proyecto para la remodelación del Polo Melun, así como el Expediente de Investigación Pública.

El Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités se reúne para promover y definir las políticas de transporte en Île-de-France y para decidir los medios de su implementación.

El proyecto para desarrollar el centro de intercambio multimodal en la estación de Melun es un proyecto de movilidad iniciado en 2013.

El Pôle de Melun está listado:

El SDRIF (aprobado por la Región el 18 de octubre de 2013);

El PDUIF (aprobado por la Región el 19 de junio de 2014);

El Plan Regional de Movilidad (votado por la Región el 19 de junio de 2014);

El Contrato del Plan de la Región Estatal 2015-2020 (firmado el 9 de julio de 2015).

Île-de-France mobilités se hizo cargo de la gestión de la operación en 2016 e implementó un enfoque de colaboración para la realización de los estudios preliminares del Cluster, cuyo calendario es el siguiente:

Estudios de oportunidad y viabilidad (Archivo de Objetivos y Características Principales, DOCP): 2016-2017

Consulta preliminar: enero – marzo 2018

Aprobación del PCDO: julio de 2018

Estudios preliminares (Esquemática): 2018-2020

Presentación del Esquema y del Expediente de Investigación de Utilidad Pública al Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités: abril de 2021

Investigación pública: finales de 2021

El Diagrama Esquemático (SDP), así como el Expediente de Investigación previo a la declaración de utilidad pública (DEUP) del proyecto de reurbanización de Melun Pole, fueron aprobados en la reunión del Consejo del 14 de abril de 2021.

El Esquema es un documento de referencia para el proyecto que define el programa de funcionalidades del Clúster y los términos de integración. Los estudios esquemáticos se llevaron a cabo teniendo en cuenta las opiniones y lecciones aprendidas de la consulta. Así, el proyecto de desarrollo del Melun Pole incluye: