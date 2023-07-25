¡El boletín del proyecto está en línea!

Fecha de publicación: 1 de julio de 2021

¡El proyecto sigue adelante! El primer boletín del proyecto para remodelar el Pôle de Melun se publicó esta semana. Esto último te permitirá descubrir las características que ofrece el futuro Polo, pero también mantenerte informado regularmente sobre el avance del proyecto.

El Boletín n.º 1 revisa la evolución del proyecto al final de la consulta y presenta los desarrollos futuros, así como las siguientes fases del proyecto.

Puedes encontrarlo en versión impresa en los ayuntamientos de Melun, Dammarie-lès-Lys, La Rochette y en la sede de la Comunidad de Aglomeración Melun Val de Seine.