Fecha de publicación: 31 de enero de 2022

¡La investigación pública comienza hoy!

Para obtener más información sobre el proyecto de remodelación de la estación de postes de Melun, puede consultar el Archivo de Información o el Archivo de Investigación de Servicios Públicos.

Para dar tu opinión, visita:

www.polegare-melun.enquetepublique.net.

También puedes conocer al Comisionado de Investigación, el Sr. Christian Hannezo, durante las permanencias:

En el ayuntamiento de Melun (16 rue Paul-Doumer):

Martes, 1 de febrero de 2022: de 9:00 a 12:00 p.m.

Sábado, 19 de febrero de 2022 de 9:00 a 12:00 p.m.

Miércoles, 2 de marzo de 2022 de 14:30 a 17:30

En el ayuntamiento de La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur):

Sábado, 12 de febrero de 2022 de 9:00 a 12:00 p.m.

En el ayuntamiento de Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle):