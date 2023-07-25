Poste - Estación

ReurbanizaciónPôle-gare de Melun

Inicio de la investigación pública el 1 de febrero

Fecha de publicación: 26 de enero de 2022

La investigación pública sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación de Melun se celebrará del 1 de febrero de 2022 a las 9:00 al 2 de marzo de 2022 a las 17:30. Está organizada por la Prefectura de Seine-et-Marne, bajo el auspicio de un Comisario Investigador independiente, Christian HANNEZO, en los municipios de Melun, Dammarie-lès-Lys y La Rochette.

El comisionado investigador está a su disposición para discutir y recibir sus contribuciones durante las permanencias:
En el ayuntamiento de Melun (16 rue Paul-Doumer):

  • Martes, 1 de febrero de 2022: de 9:00 a 12:00 p.m.
  • Sábado, 19 de febrero de 2022 de 9:00 a 12:00 p.m.
  • Miércoles, 2 de marzo de 2022 de 14:30 a 17:30

En el ayuntamiento de La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)

  • Sábado, 12 de febrero de 2022 de 9:00 a 12:00 p.m.

En el ayuntamiento de Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle):

  • Miércoles, 23 de febrero de 2022 de 14:00 a 17:00

Desde el 1 de febrero y durante toda la vigencia de la investigación pública, podrá consultar el expediente de la investigación pública:

Finalmente, durante la investigación será posible presentar tus opiniones y observaciones sobre el proyecto. Para ello, se te abren varias posibilidades:

  • El registro electrónico
  • Por correo electrónico a [email protected]
  • Por carta a la atención del comisionado investigador
    Christian HANNEZO
    Ayuntamiento de Melun,
    16 rue Paul-Doumer,
    77000 Melun
  • Registros en papel disponibles en los ayuntamientos de Melun, Dammarie-lès-Lys y La Rochette