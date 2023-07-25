Inicio de la investigación pública el 1 de febrero

Fecha de publicación: 26 de enero de 2022

La investigación pública sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación de Melun se celebrará del 1 de febrero de 2022 a las 9:00 al 2 de marzo de 2022 a las 17:30. Está organizada por la Prefectura de Seine-et-Marne, bajo el auspicio de un Comisario Investigador independiente, Christian HANNEZO, en los municipios de Melun, Dammarie-lès-Lys y La Rochette.

El comisionado investigador está a su disposición para discutir y recibir sus contribuciones durante las permanencias:

En el ayuntamiento de Melun (16 rue Paul-Doumer):

Martes, 1 de febrero de 2022: de 9:00 a 12:00 p.m.

Sábado, 19 de febrero de 2022 de 9:00 a 12:00 p.m.

Miércoles, 2 de marzo de 2022 de 14:30 a 17:30

En el ayuntamiento de La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)

Sábado, 12 de febrero de 2022 de 9:00 a 12:00 p.m.

En el ayuntamiento de Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle):

Miércoles, 23 de febrero de 2022 de 14:00 a 17:00

Desde el 1 de febrero y durante toda la vigencia de la investigación pública, podrá consultar el expediente de la investigación pública:

En el Ayuntamiento de Melun (16 rue Paul-Doumer)

En el ayuntamiento de La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)

En el ayuntamiento de Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle)

En la página web del registro digital

En la página web de la prefectura

La página web del proyecto

Finalmente, durante la investigación será posible presentar tus opiniones y observaciones sobre el proyecto. Para ello, se te abren varias posibilidades: