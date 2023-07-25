Inicio de la investigación pública el 1 de febrero
Fecha de publicación: 26 de enero de 2022
La investigación pública sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación de Melun se celebrará del 1 de febrero de 2022 a las 9:00 al 2 de marzo de 2022 a las 17:30. Está organizada por la Prefectura de Seine-et-Marne, bajo el auspicio de un Comisario Investigador independiente, Christian HANNEZO, en los municipios de Melun, Dammarie-lès-Lys y La Rochette.
El comisionado investigador está a su disposición para discutir y recibir sus contribuciones durante las permanencias:
En el ayuntamiento de Melun (16 rue Paul-Doumer):
- Martes, 1 de febrero de 2022: de 9:00 a 12:00 p.m.
- Sábado, 19 de febrero de 2022 de 9:00 a 12:00 p.m.
- Miércoles, 2 de marzo de 2022 de 14:30 a 17:30
En el ayuntamiento de La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)
- Sábado, 12 de febrero de 2022 de 9:00 a 12:00 p.m.
En el ayuntamiento de Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle):
- Miércoles, 23 de febrero de 2022 de 14:00 a 17:00
Desde el 1 de febrero y durante toda la vigencia de la investigación pública, podrá consultar el expediente de la investigación pública:
- En el Ayuntamiento de Melun (16 rue Paul-Doumer)
- En el ayuntamiento de La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)
- En el ayuntamiento de Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle)
- En la página web del registro digital
- En la página web de la prefectura
- La página web del proyecto
Finalmente, durante la investigación será posible presentar tus opiniones y observaciones sobre el proyecto. Para ello, se te abren varias posibilidades:
- El registro electrónico
- Por correo electrónico a [email protected]
- Por carta a la atención del comisionado investigador
Christian HANNEZO
Ayuntamiento de Melun,
16 rue Paul-Doumer,
77000 Melun
- Registros en papel disponibles en los ayuntamientos de Melun, Dammarie-lès-Lys y La Rochette