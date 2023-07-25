Una reunión llena de intercambios y opiniones iniciales sobre el proyecto

Fecha de publicación: 30 de enero de 2018

El lunes 29 de enero de 2018, alrededor de cien pasajeros acudieron a reunirse con el equipo del proyecto para informarse más y hacer sus preguntas sobre el proyecto de desarrollo de la estación de Melun.

Las conversaciones con el equipo del proyecto se centraron especialmente en los desarrollos previstos alrededor de la estación, como patios de entrada, conexiones peatonales, tráfico por carretera, estaciones de autobuses y servicios complementarios. También se presentaron las ventajas y desventajas de los tres escenarios de cruce ferroviario.

Se recopilaron muchas opiniones sobre el proyecto. Estas opiniones se incluirán en el balance de la consulta.

Île-de-France y los socios del proyecto quieren agradecer a todas las personas que conocimos.

Da tu opinión sobre el proyecto

También puedes inscribirte en el taller-caminata organizado el 10 de febrero a través del formulario de inscripción