Nos vemos mañana en Melun para la reunión pública

Fecha de publicación: 6 de febrero de 2018

Mañana, martes, 13 de febrero de 2018, tendrá lugar una reunión pública sobre el proyecto de remodelación de la estación-centro en Melun, a partir de las 19:00 horas, en Melun, en el complejo deportivo Jacques Marinelli, 2 rue Dorée.

Esta reunión pública será una oportunidad para informarse, hacer sus preguntas y dar su opinión para enriquecer la reflexión sobre el proyecto.

Todo lo que necesitas saber sobre la consulta