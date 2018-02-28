Opiniones publicadas

Poste - Estación

ReurbanizaciónPôle-gare de Melun

Publicado el

Objetivos del proyecto: 11

Pour un projet pole-gare en phase avec l’évolution démographique et les projets de développement de toute la CAMVS

Esta consulta llega tras un DOCP muy interesante, un documento que habría tenido que asimilarse en su diversidad para contribuir mejor a esta consulta. Entiendo que es difícil consultar un documento d

Publicado el

Desarrollos alrededor de la estación:13

Projet

Estimada señora, Tras analizar el proyecto de desarrollo de la estación de Melun, me parece que la consulta aquí se refiere únicamente a los escenarios para cruzar las vías del tren. Por tanto, es u

Publicado el

Escenarios de cruce ferroviario (A, B y C): 12

Franchissement

El escenario B me parece el más adecuado en el sentido de que los otros dos tienen muchas más desventajas. Gracias por pensar en los habitantes que viven cerca de la estación para que su entorno sea

Publicado el

Escenarios de cruce ferroviario (A, B y C): 12

scénario de franchissement

Hola Yo voto por el escenario B, que me parece el más relevante para los usuarios: menos esfuerzo y mejor acceso.

Publicado el

Otros:18

Pour une autre concertation

Una opinión relevante sobre el desarrollo del centro de la estación solo puede formularse a partir de un expediente que tenga en cuenta todos los proyectos y desarrollos alrededor de la estación: dist

Publicado el

Otros:18

L'art et l'histoire pour humaniser et embellir la gare

Aquí está mi punto de vista, La SNCF y las estaciones de autobuses renovadas en los últimos años en Francia son muy similares. Más prácticos, más accesibles, más brillantes, más seguros, sin embargo

Publicado el

Otros:18

Contribution de MELUN-AGGLO-A-VELO

Adjunto la CONTRIBUCIÓN de MELUN AGGLO A VELO, una rama de la asociación de Île-de-France Mieux Se Passer à Bicyclette.

Publicado el

Desarrollos alrededor de la estación:13

Désengorgement de la ville

La situación en la Avenida Thiers se volvió muy complicada; Entre los vehículos pesados y los muchos coches... No se respetan los límites de velocidad, tampoco los semáforos en rojo... Como peatón tod

Publicado el

Escenarios de cruce ferroviario (A, B y C): 12

en faveur du scénario B

El Escenario B es el único que permite un carril dedicado a ciclistas y un paso sin diferencia significativa de altitud. Un carril ciclista + peatones sería peligroso. Una diferencia de altitud excluy

Publicado el

Autobuses/estaciones de autocarro: 30

Bus venant de derrière la gare de Melun

Planifica paradas (especialmente los autobuses N y A) justo detrás de la estación de Melun. Mucho tiempo perdido cruzando la RN 7 y recorriéndola 50 metros. Una parada justo antes te permitiría camina