¿Cuál es el propósito de una consulta? ¿Cuándo tiene lugar?

La consulta es un momento de diálogo e intercambio entre el equipo encargado de estudiar el proyecto y el público sobre la oportunidad y las principales características del proyecto.

Île-de-France Mobilités, el líder del proyecto, y sus socios querían organizar este periodo de información e intercambios con usuarios actuales y futuros y viajeros del centro de la estación, residentes locales, residentes y personas interesadas en el proyecto, para informarles, recoger sus preguntas, opiniones y expectativas sobre el proyecto.

En este billete, la consulta cumple varios objetivos:

Informarle sobre el proyecto, sus objetivos y sus principales características;

Para recopilar tu opinión sobre la idoneidad del proyecto;

Identificar un escenario preferido para cruzar a nivel ferroviario;

Integrar las expectativas y necesidades expresadas lo mejor posible para mejorar el desarrollo y la operación de la estación y sus alrededores.

Al final de la consulta, Île-de-France Mobilités elaborará un informe sobre la consulta que tenga en cuenta todas las opiniones. Basándose en las lecciones aprendidas de la consulta, será una herramienta de toma de decisiones para Île-de-France Mobilités y sus socios sobre el seguimiento que se dará al proyecto.

Este informe será hecho público y accesible para todos.

La consulta sobre la estación de Melun tendrá lugar del 29 de enero al 2 de marzo de 2018.