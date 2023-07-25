¿Por qué remodelar la estación Melun?

Con más de 43.000 pasajeros al día, la estación de Melun es un atractivo centro de transporte en Île-de-France. Hoy en día, este centro de estaciones sufre graves fallos y ya no satisface las necesidades de viaje actuales y futuras.

Para 2030, el número de pasajeros en la estación de Melun aumentará más de un 30%. La llegada de proyectos urbanos y de transporte cercanos aumentará su atractivo. Hoy en día, es cada vez más necesario replantearse y mejorar el funcionamiento del centro para permitir que los pasajeros se desplacen con facilidad y seguridad dentro y dentro de la estación.

En este contexto, el proyecto liderado por Île-de-France Mobilités ha sido diseñado para cumplir varios objetivos: reorganización y ampliación de espacios con el fin de mejorar la gestión del flujo y facilitar las conexiones