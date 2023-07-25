ReurbanizaciónPôle-gare de Melun
¿En qué consiste la remodelación de la estación? ¿Qué escenarios están sujetos a consulta?
El proyecto para remodelar el centro de la estación de Melun tiene como objetivo mejorar el desplazamiento diario de todos los pasajeros. Para cumplir este objetivo, Île-de-France Mobilités propone desarrollos alrededor de la estación, y más concretamente patios de entrada, estaciones de autobuses, caminos para peatones, incluidos PRM, y ciclistas.
Para completar estos desarrollos, se presentan para consulta tres escenarios para cruzar las vías del tren, así como una opción para reconfigurar la estación de autobuses sur.
- Escenario A: la creación de una pasarela peatonal al este de la estación de tren, accesible para todos los peatones, sin billete de transporte, que permita conectar el norte y el sur del polo. El acceso a los andenes estaría reservado para pasajeros con billete.
- Escenario B: la creación de un paso subterráneo al este de la estación de tren accesible a todos los peatones, sin billete de transporte. El acceso a los andenes, situados en los laterales del metro, está reservado para pasajeros con billete.
- Escenario C: la creación, al oeste de la estación, de un subterráneo dedicado al acceso a los andenes y reservado para pasajeros con billete de transporte, y la creación, al este de la estación, de un puente peatonal accesible a todos los peatones sin billete de transporte, sin acceso a los andenes.