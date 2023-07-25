¿En qué consiste la remodelación de la estación? ¿Qué escenarios están sujetos a consulta?

El proyecto para remodelar el centro de la estación de Melun tiene como objetivo mejorar el desplazamiento diario de todos los pasajeros. Para cumplir este objetivo, Île-de-France Mobilités propone desarrollos alrededor de la estación, y más concretamente patios de entrada, estaciones de autobuses, caminos para peatones, incluidos PRM, y ciclistas.

Para completar estos desarrollos, se presentan para consulta tres escenarios para cruzar las vías del tren, así como una opción para reconfigurar la estación de autobuses sur.