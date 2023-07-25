¿Cuál es el calendario del proyecto?

El calendario para la ejecución del proyecto tendrá que tener en cuenta la llegada del T Zen 2 Melun – Sénart para 2027, así como el desarrollo de dos proyectos urbanos. El primero es el del distrito de Centre Gare en Melun, que es un proyecto de urbanización basado principalmente en la transformación del terreno del antiguo Salón Sernam para la realización de un proyecto de edificación terciaria que compone una nueva fachada urbana a la llegada de la estación de Melun. El segundo es el del distrito de Saint-Louis en Dammarie-les-Lys, que es la conversión de un polígono industrial, parcialmente en barbecho, en casi 100 ha, y que es objeto de estudios de definición para asegurar su conversión con vistas a crear un distrito mixto. El trabajo realizado por los responsables competentes tendrá en cuenta las limitaciones relacionadas con las obras de estos proyectos.