¿Cuál es el calendario del proyecto? ¿Cómo se llevará a cabo el trabajo?

Al final de la consulta, los estudios detallados que incorporen las lecciones aprendidas continuarán hasta 2019.

El calendario para la ejecución del proyecto deberá tener en cuenta el progreso de los proyectos de desarrollo urbano y transporte alrededor del centro. El proyecto de remodelación del centro Melun tendrá que preparar la llegada de la terminal T Zen 2 prevista para 2024, así como el desarrollo de los proyectos urbanos "Quartier Centre Gare" y "Quartier Saint-Louis". El trabajo realizado por los responsables competentes de los proyectos tendrá en cuenta las limitaciones relacionadas con los otros emplazamientos de los proyectos relacionados.

Dependiendo del escenario de cruce elegido, se han identificado tres fases principales de trabajo. Estas fases de trabajo se actualizarán en las siguientes fases y podrán optimizarse.

Escenario A:

Fase 1: desarrollo de la estación de autobuses norte;

Fase 2: creación del patio peatonal norte y cruce de los carriles;

Fase 3: finalización de los desarrollos al sur del centro de la estación;

Escenario B y C:

Fase 1: desarrollo de la estación de autobuses norte;

Fase 2: creación del cruce de carriles;

Fase 3: creación del patio peatonal al norte y finalización de los desarrollos al sur del núcleo

Sea cual sea el escenario de cruce elegido, las obras de remodelación del centro de la estación de Melun tendrán un impacto en la vida del distrito y en las operaciones ferroviarias. Aunque no puedan evitarse completamente, los efectos del trabajo se controlarán en la medida de lo posible, para limitar el impacto al mínimo estricto para los usuarios.