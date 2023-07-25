ReurbanizaciónPôle-gare de Melun
¿Cuál es la financiación del proyecto?
Publicado el
Los estudios de viabilidad para la remodelación del centro de la estación de Melun están financiados por el Estado, la región de Île-de-France, el Departamento de Seine-et-Marne y la Comunidad Urbana Melun Val-de-Seine.
Las obras de los proyectos de postes son elegibles para varias financiaciones públicas, entre ellas:
- La financiación prevista en la CPER 2015-2020 se beneficia por tanto de financiación del Estado y de la Región,
- Financiación del Plan Maestro de Accesibilidad (SDA) [enlace al glosario] para la accesibilidad de la estación de tren,
- Financiación relacionada con el proyecto T Zen 2,
- La financiación en common law de Île-de-France Mobilités,
- La financiación de las autoridades locales dentro del marco de sus competencias de planificación y gestión viaria.