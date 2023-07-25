¿Qué cambios ha experimentado el proyecto tras la consulta?

Al final de la consulta, se elaboró un informe sobre la consulta que tenía en cuenta todas las opiniones y se hizo público por Île-de-France Mobilités. Basándose en las lecciones aprendidas de la consulta, sirvió como una ayuda para la toma de decisiones para Île-de-France Mobilités y sus socios sobre el seguimiento que se realizaría al proyecto.

Tras la consulta, se realizaron estudios preliminares (conocidos como el "Diagrama Esquemático"), teniendo en cuenta las necesidades expresadas por los habitantes durante la consulta:

La decisión de construir un nuevo metro para cruzar las vías y acceder a los andenes, dadas sus características en cuanto a accesibilidad e integración urbana;

Una respuesta a las necesidades de accesibilidad para personas con movilidad reducida (PRM) y la desaturación de la estación;

El desarrollo de modos de transporte suaves (ciclismo, caminata);

La creación de un patio real que dé espacio completo al peatón y permita la recepción del T Zen 2;

La necesidad de reconfigurar la estación de autobuses sur;

La creación de una oferta de aparcamiento adaptada.

El Diagrama Esquemático, validado por la Junta Directiva de IDFM el 14 de abril de 2021, está disponible aquí