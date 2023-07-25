¿Cuáles son las etapas del diálogo?

La consulta sobre el proyecto de remodelación del Melun Pole tuvo lugar del 29 de enero al 2 de marzo de 2018. La consulta es un momento de diálogo e intercambio entre el equipo encargado de estudiar el proyecto y el público sobre la oportunidad y las principales características del proyecto. Île-de-France Mobilités, el líder del proyecto, y sus socios querían organizar este tiempo de información e intercambios con usuarios y viajeros actuales y futuros del Cluster, residentes locales, residentes, así como con cualquier persona interesada en el proyecto, para informarles, recoger sus preguntas, opiniones y expectativas sobre el proyecto. Las distintas reuniones (reunión de viajeros, taller y reunión pública), así como las opiniones publicadas en la web, permitieron al público contribuir a la realización del proyecto.

La revisión del proyecto es el siguiente paso clave del proyecto. Proporcionará información e intercambio con el público, que podrá dar su opinión sobre el proyecto, detallada en el expediente. Una comisión de investigación, nombrada por el tribunal administrativo, será responsable de garantizar el buen funcionamiento del tribunal y recopilará las opiniones del público. Esta comisión de investigación elaborará un informe sobre el progreso de la investigación y emitirá su opinión sobre el proyecto. Sobre la base de esta opinión, el Prefecto decidirá la utilidad pública del proyecto, que podrá ser autorizada.

El diálogo continúa a lo largo de la vida del proyecto.

