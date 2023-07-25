¿Qué desarrollos están planeados para promover la intermodalidad?

La remodelación de los espacios alrededor de la estación permitirá a los pasajeros asegurar conexiones fáciles entre los diferentes modos de transporte (RER D, línea de tren R, líneas de autobús incluyendo el futuro T Zen 2, bicicletas, caminar, coches).

Los dos patios delanteros, al norte y al sur, estarán dedicados íntegramente a medios de transporte blandos (bicicletas, caminar), con espacios más cómodos y aceras ensanchadas;

La oferta de aparcamiento para bicicletas se adaptará a las necesidades: arcos, refugios, aparcamiento para bicicletas IDFM. Se abrirá un taller de reparación y alquiler de bicicletas en la Place Séjourné;

Se construirá una rampa de acceso a la vía verde en el patio sur;

El terminal de la TZen 2 estará situado frente a la entrada de la estación, en el patio norte;

Se instalarán dos estaciones de autobuses, al norte y al sur del Polo, para mayor fluidez de los autobuses:

Se instalarán zonas de taxi y de descenso a la altura de los dos patios;

El aparcamiento regional (PSR), denominado aparcamiento y recorrido (P+R), se ampliará en unas 300 plazas.

Estos desarrollos también irán acompañados de una mejora en la información de los pasajeros mediante una señalización adecuada y eficaz en las inmediaciones de la estación.