ReurbanizaciónPôle-gare de Melun
¿Qué beneficios aportará el proyecto a los usuarios de la estación Melun?
El proyecto para remodelar la estación de Melun forma parte de una política más amplia para mejorar las condiciones del transporte de pasajeros en el día a día.
- Se facilitarán las conexiones entre modos (caminar, ciclismo, transporte público, etc.);
- La información para los pasajeros será de alta calidad, la comodidad de espera y la seguridad de las rutas mejorará;
- La estación será accesible a todo tipo de público (instalación de ascensores para acceder a los andenes y mejora de los andenes);
- Los espacios de la estación serán descompuestos;
- El Pole será accesible a pie, en bici, en autobús, etc. Sus accesos se harán coherentes con los proyectos urbanos cercanos.