¿Cuáles serán los impactos de este trabajo?

La remodelación del Melun Pole tendrá un impacto en la vida del distrito y en el funcionamiento de la estación. Los impactos afectarán: aparcamiento, acceso a la estación, desvíos en autobús. Los equipos del proyecto limitarán el impacto en usuarios y residentes tanto como sea posible.

